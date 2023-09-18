Под Владивостоком самосвал обрушил пешеходный мост

На федеральной трассе Владивосток – Хабаровск грузовик снес надземный пешеходный переход. В результате образовалась огромная пробка.

ДТП произошло в районе Весенней. У грузовика поднялся прицеп-самосвал, который и сбил виадук. Конструкция рухнула на дорогу и перекрыла движение.

Водитель самосвала получил ранения и был госпитализирован. О других пострадавших не сообщается.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, на место ЧП направлена бригада АО «Примавтодор», которая уберет обломки с проезжей части. Вечером основную часть упавшей конструкции вывезут с помощью тяжелой техники.

Владивосток, Зоя Осколкова

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