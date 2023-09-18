Под Владивостоком самосвал обрушил пешеходный мост

На федеральной трассе Владивосток – Хабаровск грузовик снес надземный пешеходный переход. В результате образовалась огромная пробка.
ДТП произошло в районе Весенней. У грузовика поднялся прицеп-самосвал, который и сбил виадук. Конструкция рухнула на дорогу и перекрыла движение.
Водитель самосвала получил ранения и был госпитализирован. О других пострадавших не сообщается.
Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, на место ЧП направлена бригада АО «Примавтодор», которая уберет обломки с проезжей части. Вечером основную часть упавшей конструкции вывезут с помощью тяжелой техники.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube