В Приморье уничтожат 22 тонны зараженной красной икры

В Приморском крае уничтожат красную икру, зараженную кишечной палочкой. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Во Владивостоке обнаружили 22 464 килограмма красной икры, произведенной в Карагинском районе Камчатского края. «Продукция исследовалась на 32 показателя. Специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в икре обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – говорится в сообщении.

Партия предназначалась для экспорта в Китай, Республику Корея, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

По мнению специалистов, были нарушены условия хранения и транспортировки продукта, что стало причиной появления болезнетворной микрофлоры. Теперь икру уничтожат, уточняется, что она не годится даже для переработки на корм животным.

Владивосток, Зоя Осколкова

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