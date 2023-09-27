Двое жителей Владивостока умерли от испарений гнилой картошки в подвале

Во Владивостоке проводится проверка по факту смерти двух жителей. По предварительной версии, мужчины отравились испарениями от гнилой картошки.

Как сообщает региональное управление СКР, два трупа обнаружили в подвале гаража по улице Гульбиновича.

«Предварительно установлено, что в подвале находился гнилой картофель, от его испарений и наступила смерть людей», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки. После проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – добавили в СКР.

Владивосток, Зоя Осколкова

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