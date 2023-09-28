Россиянка пожаловалась в полицию на мужа, который принес в квартиру снаряд

Во Владивостоке эвакуировали дом из-за жильца, который принес в квартиру снаряд. В правоохранительные органы обратилась его супруга. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Жительница Ленинского района города позвонила в дежурную часть и рассказала, что ее муж принес домой предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место полицейские и взрывотехники эвакуировали жильцов дома.

Мужчина заявил, что нашел опасный предмет в парке и решил принести его домой. Снаряд вывезли на полигон, где его уничтожат.

Тем временем, следователи проводят проверку. Выясняется, как боеприпас оказался в общедоступном месте.

Владивосток, Зоя Осколкова

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