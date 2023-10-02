В Приморье депутата лишили мандата за то, что он одобрил присвоение звания почетного жителя своему родственнику

В Дальнереченском округе Приморья прекращены полномочия депутата Думы и отозвано звание почётного жителя. Народный избранник проголосовал за своего родственника, когда рассматривались кандидатуры «почётников» – прокуратура сочла это конфликтом интересов и нарушением антикоррупционного законодательства, сообщает сайт VL.ru.

Судя по архивной базе думских решений, почётным жителем округа этой весной стал Геворг Сурикович Оганисян, позже предупреждение от коллег получил единоросс Арсен Геворгович Оганисян, а теперь последнего нет в числе депутатов муниципалитета.

Звание «Почётный житель Дальнереченского городского округа» присваивали в апреле 2023 года на заседании Думы. Один из депутатов голосовал за близкого родственника, «несмотря на наличие личной заинтересованности», указывает надзорный орган.

Позже, на основании информации, полученной от прокуратуры края, губернатор направил заявление о досрочном прекращении полномочий этого депутата в Думу Дальнереченского городского округа. Однако по результатам его рассмотрения муниципальные парламентарии приняли решение провинившегося коллегу привлечь к ответственности лишь в виде предупреждения.

Не согласившись с таким решением, межрайонная прокуратура принесла протест, который был рассмотрен и удовлетворён. В итоге решение Думы о присвоении почётного звания родственнику депутата отменено. А полномочия самого народного избранника, нарушившего требования законодательства о противодействии коррупции, прекращены.

Отметим, что решение о прекращении полномочий депутата от партии «Единая Россия» Арсена Оганисяна, отвечавшего за избирательный округ № 8, пока не опубликовано в архивной базе данных местной Думы, однако его уже нет в официальном перечне представителей седьмого созыва. В августе он действительно получил предупреждение о нарушении антикоррупционного законодательства и неисполнении обязанности по урегулированию конфликта интересов.

По информации из открытых источников, Арсен Геворгович занимается предпринимательской деятельностью, в том числе являлся он и заместителем генерального директора ООО «Арарат». Его, вероятно, отец, по данным ИАС Seldon.Basis, как раз возглавляет дальнереченские компании ООО «Арарат» и ООО «Мегастрой». Последняя из них, например, в этом году выиграла аукцион на ремонт фасада главного корпуса Краевой клинической психиатрической больницы на Шепеткова за 4,5 млн

Владивосток, Елена Васильева

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