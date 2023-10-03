На Камчатке уроженца Украины лишили российского гражданства

Выходец из Украины, проживающий на Камчатке, лишился российского гражданства за экстремистские высказывания. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, с июня 2020 года по февраль 2022 года обвиняемый в соцсетях размещал посты с призывами к насилию: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти.

При этом российское гражданство мужчина получил в 2014 году, отказавших от украинского. «В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что мужчина уже отбывает наказание за оправдание и пропаганду терроризма. Его отправили в колонию на четыре года.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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