На Сахалине штормом прибило к берегу сухогруз

Сухогруз «Queen lend» вынесло к берегу на Сахалине. Экипаж не запрашивал помощь у России.

Судно ходит под флагом Либерии. Его заметили у берега в Углегорском районе, где сейчас бушует шторм, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на борту находятся 22 члена экипажа, все они граждане Китая. К данному моменту информации о том, что сухогруз терпит бедствие, не поступало.

Отмечается, что в районе нахождения судна высота волн достигает 2,5 метра.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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