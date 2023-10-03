На Сахалине штормом прибило к берегу сухогруз

Сухогруз «Queen lend» вынесло к берегу на Сахалине. Экипаж не запрашивал помощь у России.
Судно ходит под флагом Либерии. Его заметили у берега в Углегорском районе, где сейчас бушует шторм, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на борту находятся 22 члена экипажа, все они граждане Китая. К данному моменту информации о том, что сухогруз терпит бедствие, не поступало.
Отмечается, что в районе нахождения судна высота волн достигает 2,5 метра.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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