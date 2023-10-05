Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

На Сахалине задержали 57-летнего мужчину, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего оказать содействие спецслужбам Украины», – говорится в сообщении.

Подозреваемый не поддерживал проведение специальной военной операции и был негативно настроен к проводимой российскими властями политике. Как выяснилось, он сам связался с представителем украинских спецслужб и предложил свою помощь киевскому режиму.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Расследование продолжается.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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