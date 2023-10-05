Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту более трех километров

На северокурильском острове Парамушир зафиксирован пепловый выброс на высоту 3,5 км над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

По данным ведомства, столб пепла выбросил вулкан Эбеко. «Шлейф протянулся на расстояние более пяти километров в юго-восточном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался», – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что угрозы для населения нет, запах сероводорода в городе не ощущался.

По мнению ученых, Эбеко относится к древним затухающим вулканам, поэтому лавовое извержение маловероятно. Однако для авиакомпаний действует предупреждение об опасности полетов вблизи вулкана.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

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