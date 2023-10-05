В Приморье из-за коммунальной аварии остались без света более пяти тысяч жителей

Более пяти тысяч жителей города Артем в Приморье остались без электричества. Аварийные бригады проводят ремонтные работы.

По данным краевой прокуратуры, без электроэнергии находятся 34 многоквартирных дома, 352 частных домовладений.

«Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам», – говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.

Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также соблюдение нормативного срока устранения аварии.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»