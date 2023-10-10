В Амурской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

В Амурской области введен режим повышенной готовности из-за роста числа жертв пожаров. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.

Режим повышенной готовности в Приамурье действует с 10 октября. «Это нужно для того, чтобы привлечь дополнительные средства на защиту людей. Всего за 9 месяцев 2023 года в пожарах в домах погибло больше людей, чем за весь 2022 год. И что хуже всего, среди них много детей», – написал глава региона.

Жителей области будут призывать к осторожности трижды в день через систему громкоговорителей. «Задействуем СМС-рассылку и информирование через специальное приложение МЧС, как это было во время купального сезона», – отметил губернатор.

Кроме того, будет увеличено число проверок частных домовладений по вопросу исправности систем отопления.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»