На Камчатке изъяли почти тонну контрафактной красной икры

Полицейские обнаружили на рыбоперерабатывающем заводе 775 кг красной икры без маркировки. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На некоторых контейнерах с деликатесом не было никакой информации о происхождении и поставщике товара. Стоимость контрафактной партии оценивается в 4 млн рублей.

«Нанесенная на остальные контейнеры маркировка оказалась подложной, так как сведения о партии товара не были внесены в электронную информационную систему, обеспечивающую ведение ветеринарного контроля и отслеживание пищевых продуктов», – сообщила Волк.

Кроме того, такие же нарушения обнаружили на заводе в другом районе Камчатского края. Там изъяли 120 кг немаркированной красной икры и еще почти 2 тонны рыбы семейства лососевых.

В отношении руководителей обоих предприятий возбуждены уголовные дела.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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