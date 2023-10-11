На Камчатке из-за гололеда несколько десятков машин слетели с трассы

На Камчатке десятки машин вылетели с трассы в кювет из-за гололедицы. Об этом сообщают местные СМИ.
Наледь образовалась на дорогах вокруг Петропавловска-Камчатского. В соцсетях появились ролики с места событий, на кадрах автомобили с включенной аварийной сигнализацией, съехавшие с дороги, ожидают помощи.
Одна из машин опрокинулась на бок, на нескольких видны следы повреждений от столкновений с другими авто. В результате на объездной дороге города образовалась большая пробка. О пострадавших не сообщается.
Кроме того, три автомобиля съехали в кювет на трассе Елизово – Паратунка.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube