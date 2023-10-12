В Магадане наркоманы устроили пожар в военкомате

В Магадане два наркомана подожгли здание военкомата. Неизвестный обещал им заплатить 50 тысяч рублей, но денег они так и не получили. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

20-летняя девушка собиралась купить наркотики в сети. Там с ней связались неизвестные и пообещали заплатить 50 тысяч рублей за поджог. Злоумышленница сговорилась с приятелем и предложила ему присоединиться.

Получив небольшой задаток, поджигатели приобрели горючие вещества, бутылки и тряпки и изготовили «коктейли Молотова». Весь процесс они снимали на видео для отчета.

Пожарные быстро ликвидировали пламя, а правоохранительные органы вычислили и задержали подозреваемых. На допросе наркоманы заявили, что денег за поджог они так и не получили.

Магадан, Зоя Осколкова

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