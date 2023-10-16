В Хабаровском крае рецидивист сломал решетку и сбежал из карцера

В Хабаровском крае многократно судимый заключенный сбежал из колонии. Он отогнул решетку в камере. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

38-летний мужчина был осужден в 2020 году за убийство по неосторожности. В мае этого года заключенного перевели на принудительные работы в поселок Лазо Хабаровского края.

Поведение осужденного было несоответствующим и его отправили в одиночную камеру, откуда ему удалось сбежать. В карцере мужчину не обнаружили, а решетка на окне была повреждена.

Беглеца разыскивают правоохранительные органы. Отмечается, что ранее он был судим за грабежи, кражи и угоны автомобилей.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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