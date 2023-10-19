Подросток нашел в мусоре банку с взрывателями и лишился пальцев

В Хабаровском крае 14-летний мальчик пострадал, играя с банкой с взрывателями, которую нашел в мусорке. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Эльбан Амурского района. Подростки гуляли на улице и заметили в мусорном контейнере банку с непонятными деталями внутри. Как позже выяснилось, это были восемь взрывателей от ручных гранат.

Школьник вытащил один взрыватель, и через несколько секунд тот взорвался у него в руке. В результате пострадавший лишился двух пальцев.

На место прибыли правоохранители со взрывотехниками и забрали опасный предмет. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывных устройств». Сейчас устанавливается, кто мог выбросить банку в мусор.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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