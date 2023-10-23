На Сахалине трое рабочих сорвались с 17 этажа

В Южно-Сахалинске трое рабочих упали с высоты 17 этажа. Пострадавшие чудом выжили, но получили серьезные травмы. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел на строящемся объекте на улице Украинской. Как уточняет телеграм-канал «112», рабочие трудились на высоте без страховки, леса не выдержали, строители упали вниз.

Двое пострадавших упали на четвертом этаже, один долетел до земли. В результате все трое выжили и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, регулирующего расследование несчастных случаев на производстве (глава 36.1 Трудового кодекса Российской Федерации)», – сообщили в надзорном ведомстве. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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