В туалетах школы Приморского края установили камеры наблюдения

В одной из школ Приморского края установили камеры наблюдения в туалете. Так администрация учебного заведения борется с курением и вандализмом.

Камеры появились в туалетах школы в Большом Камне. Руководство объяснило это соображениями безопасности. Подростки курят в туалетах вейпы, портят имущество, даже бывали случаи травли детей со стороны других школьников.

При этом решение об установке камер было принято на педсовете. Мнение родителей не учли.

Как пояснила директор школы, в кабинках детей не видно. Камеры снимают только то, что происходит в общем помещение возле рукомойников. На стенах есть специальные таблички, на которых всех присутствующих оповещают о съемке.

Обращений в правоохранительные органы по этому поводу пока зафиксировано не было. Однако в школе все же решили провести совещание с участием родителей. Видеонаблюдение в туалетах временно отключили.

Владивосток, Зоя Осколкова

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