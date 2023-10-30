Иностранца-браконьера выдворили из России на 70 лет за попытку узнать гостайну

На Сахалине иностранный гражданин пытался выведать сведения, представляющие государственную тайну. Обвиняемого выдворят за пределы РФ без права возвращения на 70 лет.
Иностранец занимался браконьерством в российских водах. Он пытался подкупить сотрудника пограничного управления, чтобы на регулярной основе получать от него секретные сведения, пишет ТАСС.
Браконьер рассчитывал, что пограничник будет сообщать ему о расстановке сил и средствах охраны государственной границы, порядке применения, дислокации пограничных сторожевых кораблей и другие полезные данные. Все это помогло бы добывать морские биологические ресурсы.
Южно-Сахалинский городской суд признал иностранца виновным в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Обвиняемого оштрафовали на 50 тысяч рублей и выдворили за пределы России на 70 лет.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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