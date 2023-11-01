В Магаданской области силовики пресекли незаконный оборот оружия

Спецслужбы пресекли незаконный оборот оружия в Магаданской области. Житель перевозил огнестрел по просьбе друга. Об этом сообщает пресс-служба регионально управления ФСБ.

В автомобиле местного жителя правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, как оказалось незарегистрированное.

Мужчина рассказал, что приятель попросит его перевести груз из поселка Дебина в Синегорье. Выяснилось, что заказчик незаконно приобрел оружие и хранил его в нежилом помещении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Магадан, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»