Свыше 32 тысяч жителей Находки остались без воды из-за аварии

В Находке Приморского края десятки тысяч жителей остались без холодной воды из-за ремонта на электросетях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В 9.00 (02.00 мск) 1 ноября в результате планового отключения электроснабжения аварийно прекращено холодное водоснабжение 219 многоквартирных домов, в которых проживают более 32 тысяч человек», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, без воды остались 25 социальных объектов Находкинского городского округа

Проводится проверка. Прокуратура выяснит, почему при проведении ремонта основной ЛЭП отсутствовал резервный источник питания.

Владивосток, Зоя Осколкова

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