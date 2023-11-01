В Приморье трое рабочих пострадали от удара током при работе возле ЛЭП

В Приморском крае трое рабочих пострадали от удара током, когда укладывали бетонные плиты возле ЛЭП. Региональная прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел сегодня в Партизанске. По данным надзорного ведомства, рабочие занимались укладкой бетонных плит под линией электропередач на улице Энергетической. Из-за их действий образовалась электрическая дуга, разряд которой ударил в людей.

В результате двоих пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Третьему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку в сфере обеспечения охраны труда, а также соблюдения требований безопасности при выполнении работ.

Владивосток, Зоя Осколкова

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