На Сахалине украли партию красной икры на 2 млн рублей

В Южно-Сахалинске украли 40 контейнеров красной икры на 1,8 млн рублей. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Преступление было совершено в ночью 1 ноября. Неизвестные взломали замок на складе производителя красной икры и вынесли 40 контейнеров с деликатесом. Обнаружившие пропажу сотрудники обратились в правоохранительные органы.

На следующий день полицейские установили личности двух подозреваемых, по месту жительства которых обнаружены улики, указывающие на причастность мужчин. Дома у них нашли контейнеры и саму икру, часть из которой они успели расфасовать.

Возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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