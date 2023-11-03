Во Владивостоке один человек погиб и двое пострадали при взрыве

Во Владивостоке несколько мужчин попытались разобрать боеприпас, в результате прогремел взрыв. Одни человек погиб, двое получили ранения.

Инцидент произошел на улице Верещагина. При проведении земельных работ мужчины нашли боеприпас, предположительно, речь шла об артиллерийском снаряде.

Работники решили разобрать находку, но та сдетонировала. Один из пострадавших получил смертельные ранения, двое других госпитализированы с травмами.

Правоохранительные органы проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

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