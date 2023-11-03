Житель Приморья взял в заложницы знакомую

39-летний житель Приморья удерживал знакомую и угрожал убийством. Полицейским удалось уговорить преступника и освободить заложницу.

Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошел в городе Большой Камень. Мужчина удерживал женщину в квартире и угрожал убить ее и себя.

«Полицейские проявили выдержку и профессионализм, в результате длительных переговоров им удалось проникнуть в квартиру и обезвредить гражданина. С места происшествия изъята пластиковая бутылка с горючей жидкостью», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим.

Владивосток, Зоя Осколкова

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