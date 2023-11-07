В Хабаровском крае спасли сломавшего лапку тигренка

В Хабаровском крае на трассе нашли раненого тигренка. Малыша отвезли в реабилитационный центр, а затем выпустят в дикую природу.

Хищника заметили на трассе возле села Вознесенское. Водители сообщают, что несколько раз видели детеныша, но боялись подходить, так как рядом всегда находилась тигрица. Однако в этот раз мать оставила малыша и скрылась в лесу.

Тигренка подобрали и отвезли к ветеринарам в Комсомольск-на-Амуре. Оказалось, что у животного сломана плечевая кость. По всей видимости, детеныша сбила машина. В остальном тигр здоров и довольно упитан.

Маленького хищника планируют отправить в центр реабилитации диких животных во Владивостоке. В настоящее время неизвестно, где находится тигрица, найти ее следы не удалось из-за сильного снегопада, который обрушился на Дальний Восток из-за мощного циклона.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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