Чукотка и Камчатка остались без интернета из-за аварии

В Чукотском автономном округе и Камчатском крае наблюдается масштабный сбой при подключении к интернету и мобильной связи. Это произошло из-за обрыва подводного кабеля.

Авария произошла на территории Усть-Большерецкого района Камчатки. В результате у жителей отсутствуют услуги доступа в интернет и сотовая связь

Произошедшее также повлияло на связь на Чукотке. Там люди не могут подключиться к всемирной сети, интерактивному телевидению, наблюдаются сложности с мобильной связью.

Причиной масштабного сбоя стал обрыв подводного волоконно-оптического кабеля. Ремонтные бригады выехали на место повреждения.

Анадырь, Зоя Осколкова

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