В Приморье из-за гололеда перевернулся школьный автобус

Приморском крае школьный автобус вылетел с трассы и перевернулся. По последним данным, пострадали восемь детей. Местная прокуратура проводит проверку.

ДТП произошло на 4-м километре трассы Хабаровск – Владивосток – Тавричанка. Дети из нескольких поселков ехали в школу №1, всего в салоне находилось 14 учеников.

Предположительно, причиной аварии стал гололед. Водитель не справился с управлением, машина слетела с трассы и завалилась на бок.

Травмы получили восемь детей, из них шестерых увезли в больницу на обследование, двоих отпустили на амбулаторное лечение. Водитель не пострадал.

По факту травмирования школьников проверку проводит прокуратура. «Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки детей, а также уделит внимание вопросам содержания дорожного полотна, на котором имеются следы гололеда», – говорится в сообщении ведомства.

Владивосток, Зоя Осколкова

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