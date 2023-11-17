Житель Приморья бросил с балкона жилого дома гранату

В Приморском крае мужчина бросил с балкона жилого дома гранату и перепугал весь двор. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как отметили в надзорном ведомстве, житель города Фокино был пьян и бросил с балкона многоквартирного дома предмет, который с громким хлопком разбился о землю, нарушив общественный порядок и покой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с примирением предметов, используемых в качестве оружия). Прокуратура контролирует ход расследования.

Местные СМИ уточняют, что граната, по всей видимости, была страйкбольной. Пьяная компания решила таким образом подшутить.

Владивосток, Зоя Осколкова

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