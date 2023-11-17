В школе Приморья шесть человек пострадали из-за жидкости для вейпа

В Приморье несколько человек попали в больницу из-за разлитой в школе ароматической жидкости, предположительно, для электронных сигарет. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.
Инцидент произошел в школе №1 в Лесозаводске. Десятиклассники на уроке алгебры разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость со стойким химическим ароматизированным запахом.
«Шесть человек – один взрослый и пять детей – обратились в центральную городскую больницу Лесозаводска с жалобами на кашель, затрудненное дыхание, головокружение и тошноту. У обратившихся диагностирована аллергическая реакция», – говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли жидкость и отправили на исследование. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают школьников и педагогов.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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