На Колыме мигрантам запретили управлять общественным транспортом

В Магаданской области иностранцы не смогут управлять общественным транспортом и такси. Об этом говорится в указе, подписанном губернатором Сергеем Носовым.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам деятельности согласно приложение №1 к настоящему указу», – сообщается в документе.

В приложении перечислены регулярные перевозки пассажиров городскими, пригородными и междугородними автобусами, а также такси.

Отмечается, что транспортные компании должны в трехмесячный срок расторгнуть сотрудничество с мигрантами.

Магадан, Зоя Осколкова

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