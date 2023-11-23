В Хабаровске медики пострадали при столкновении автобуса со скорой

В Хабаровске пассажирский автобус врезался в машину скорой помощи. В результате пострадали два медика. Об этом сообщает телеграм-канал «Amur Mash».

ДТП произошло на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Волочаевской. Автомобиль скорой ехал с сиреной и проблесковыми маяками, однако водитель автобуса маршрута №8 не заметил машину медиков.

В результате сильного столкновения два медицинских работника пострадали, у них диагностированы ушибы.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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