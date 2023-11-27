Китайский турист смешал золотой песок с шампунем, чтобы вывезти его из России

В Благовещенске таможенники задержали контрабандиста. Гражданин КНР попытался вывезти более 185 граммов золота. Об этом сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, мужчина знал, что вывоз драгметаллов запрещен, поэтому пошел на хитрость. Он смешал золотой песок с содержимым шампуня, крема и зубной пасты, а также часть металла спрятал в чехле смартфона.

По результатам экспертизы, стоимость изъятого золота превышает 1 млн рублей.

Теперь гражданину КНР грозит уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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