В Приморье возбудили дело после смертельной аварии с грузовиком

В Приморье грузовик «Камаз» столкнулся с легковушкой. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла в Уссурийском городском округе. Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Один из пассажиров скончался на месте от полученных травм. Четверо пострадавших госпитализированы. Водитель «Камаза» не пострадал.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В полиции уточнили, что легковушка двигалась со стороны села Пуциловка в направлении Борисовки, скорость не позволяла обеспечить контроль за движением автомобиля.
Владивосток, Зоя Осколкова
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