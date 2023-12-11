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Понедельник, 11 декабря 2023, 13:18 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Во Владивостоке часть здания обрушилась на дорогу

Во Владивостоке обрушилась часть здания, обломки упали на дорогу, едва не задев проезжающий автомобиль. Об этом сообщили в мэрии.

В соцсетях появилось видео с места событий. На кадрах идет демонтаж стоящего у дороги здания, часть стены падает на пешеходную дорожку. Рядом проезжающей машине удается увернуться от обломков.

На место выехали сотрудники городской администрации. «Предварительно, планируется обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ», – сообщил РИА «Новости» представитель мэрии.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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