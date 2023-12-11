Во Владивостоке часть здания обрушилась на дорогу

Во Владивостоке обрушилась часть здания, обломки упали на дорогу, едва не задев проезжающий автомобиль. Об этом сообщили в мэрии.
В соцсетях появилось видео с места событий. На кадрах идет демонтаж стоящего у дороги здания, часть стены падает на пешеходную дорожку. Рядом проезжающей машине удается увернуться от обломков.
На место выехали сотрудники городской администрации. «Предварительно, планируется обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ», – сообщил РИА «Новости» представитель мэрии.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Владивосток, Зоя Осколкова
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