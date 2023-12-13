Автомобиль врезался в здание мэрии Благовещенска

В Благовещенске автомобиль протаранил здание городской администрации. Об этом сообщают местные СМИ.

За рулем Honda Fit была 25-летняя девушка. По ее словам, она пыталась выехать из сугроба, направляя машину то вперед, то назад. В какой-то момент под педаль газа попал край коврика, автомобиль резко выкатился на тротуар и врезался в стену здания мэрии.

Отмечается, что в этот момент рядом находились пешеходы. По счастливой случайности, никто не пострадал.

В результате были повреждены фасад здания и газонные фонари. Администрация Благовещенска подсчитывает ущерб. По словам чиновников, автоледи придется заплатить за ремонт.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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