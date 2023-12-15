Жительница Южно-Сахалинска родила в попавшей в аварию машине скорой

В Южно-Сахалинске машина скорой помощи попала в аварию. Пациенте пришлось рожать прямо на перекрестке. Об этом сообщил региональный минздрав.

Бригада скорой помощи доставляла роженицу в перинатальный центр. Автомобиль двигался с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, но на одном из перекрестков водитель не уступил дорогу, произошло столкновение.

Через несколько минут у женщины начались роды. Было принято решение проводить процедуры в автомобиле скорой, параллельно вызвали реанимобиль.

Женщина родила девочку, после чего обеих пациенток доставили в больницу. Состояние матери и ребенка удовлетворительное, сказали в ведомстве.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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