Жительница Южно-Сахалинска родила в попавшей в аварию машине скорой

В Южно-Сахалинске машина скорой помощи попала в аварию. Пациенте пришлось рожать прямо на перекрестке. Об этом сообщил региональный минздрав.
Бригада скорой помощи доставляла роженицу в перинатальный центр. Автомобиль двигался с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, но на одном из перекрестков водитель не уступил дорогу, произошло столкновение.
Через несколько минут у женщины начались роды. Было принято решение проводить процедуры в автомобиле скорой, параллельно вызвали реанимобиль.
Женщина родила девочку, после чего обеих пациенток доставили в больницу. Состояние матери и ребенка удовлетворительное, сказали в ведомстве.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
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