На Камчатке самолет выкатился за пределы ВПП

В Камчатском крае Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в аэропорту Оссора. Самолет совершал санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского.
В этот момент на борту находились четыре члена экипажа и два медицинских работника. По предварительным данным, пострадавших нет. Самолет также повреждений не получил.
«При выявлении нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», – отмечается в сообщении.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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