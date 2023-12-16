На Камчатке самолет выкатился за пределы ВПП

В Камчатском крае Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в аэропорту Оссора. Самолет совершал санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского.

В этот момент на борту находились четыре члена экипажа и два медицинских работника. По предварительным данным, пострадавших нет. Самолет также повреждений не получил.

«При выявлении нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», – отмечается в сообщении.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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