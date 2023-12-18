На Камчатке отменили занятия в школах из-за плохой погоды

На Камчатке отменили уроки в школах для первой смены из-за циклона. В аэропорту приостановлен вылет нескольких рейсов, дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

В Петропавловске-Камчатском учащие в первую смену остались дома из-за усиливающегося снегопада и сильного ветра. В мэрии уточнили, что решение об отмене занятий во второй смене будет принято дополнительно.

«Подрядные организации проводят необходимые мероприятия по расчистке и обработке магистральных и внутриквартальных участков дорог, тротуаров, пешеходных зон, подходов к автобусным остановкам», – добавили в городской администрации.

Пассажирский транспорт в столице Камчатки ходит по расписанию. Однако всех участников дорожного движения призвали быть особенно внимательными. По прогнозам синоптиков, к концу дня ожидается улучшение погодных условий.

Тем временем, были задержаны вылеты пяти рейсов из аэропорта Елизово, в том числе и межрегиональных.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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