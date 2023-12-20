В Благовещенске осужденный сбежал из СИЗО через окно для приема посылок

В Благовещенске осужденный сбежал из СИЗО через окно для приема посылок. Беглеца поймали. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Инцидент произошел в СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области. Молодой человек находился в помещении приема, досмотра, хранения посылок и передач административного корпуса. Воспользовавшись случаем, он перелез с смежную комнату через окно и покинул территорию пенитенциарного учреждения.

Спустя сутки местонахождение беглеца было установлено, его повторно арестовали. В результате суд приговорил его к лишению свободы на два года и четыре месяца. Срок добавится к тому, на который он был осужден за предыдущие преступления.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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