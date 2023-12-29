На Чукотке дети получили ожоги глаз в детском саду

На Чукотке прокуратура проверит инцидент с ожогами роговицы у воспитанников детского сада. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Малышам в поселке Угольные Копи понадобилась медицинская помощь. Предположительно, дети получили ожоги от кварцевой лампы.

«Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения двумя воспитанниками дошкольного учреждения термических ожогов роговицы глаз», – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Анадырь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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