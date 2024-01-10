На Курилах школьный автобус попал в аварию

На острове Кунашир школьный автобус столкнулся с легковушкой. Как сообщили в управлении ГИБДД по Сахалинской области, пострадавших нет.
ДТП произошло в поселке Южно-Курильск. В момент аварии в автобусе находились 15 детей.
По данным полиции, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который перевозил школьников к образовательному учреждению.
В ГИБДД уточнили, что дети не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.
Южно-Курильск, Зоя Осколкова
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