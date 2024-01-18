Вулкан Эбеко дважды за день выбросил столб пепла

На курильском вулкане Эбеко дважды за день зафиксировали выброс пепла на высоту до трех километров. Об этом сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Пепловый шлейф от выброса распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров. По данным МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Тем временем, местные жители публикуют в соцсетях фотографии снега, покрытого слоем пепла.

По мнению ученых, Эбеко относится к древним затухающим вулканам. Регулярные выбросы на нем продолжаются с октября 2016 года. Лавовое извержение маловероятно, однако для авиакомпаний действует предупреждение об опасности полетов вблизи вулкана.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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