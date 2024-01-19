Жителя Хабаровска обвинили в государственной измене

В Хабаровске задержали агента украинской разведки, который планировал убийства российских военных. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

Отмечается, что пособник украинских спецслужб собирал и передавал информацию об используемых Минобороны РФ радиочастотах, а также сведения в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции.

Кроме того, по данным ведомства, задержанный по поручению иностранной спецслужбы «планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края».

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК России (государственная измена).

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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