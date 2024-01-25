В Приморье произошел пожар на руднике

В Приморском крае произошел пожар на руднике «Николаевский». На поверхность подняли 68 горняков. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«По оперативным данным днем 25 января в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении на горизонте – 275 м. на руднике «Николаевский» в Дальнегорском городском округе», – говорится в сообщении.
На месте работают горноспасатели МЧС России. Возгорание ликвидировано на площади около 10 квадратных метров.
В результате были эвакуированы 68 работников. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Владивосток, Зоя Осколкова
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