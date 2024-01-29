В Приморье браконьеры убили амурского тигра

В Приморье нашли тушу амурского тигра. Животное застрелили и расчленили.

Как сообщает центр «Амурский тигр», тушу амурского тигра со следами насильственной смерти обнаружили в окрестностях села Ясеневое Пожарского района Приморского края.

«Ведется доследственная проверка, в рамках которой будет назначена экспертиза и возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Shot» уточняет, что тигра застрелили, туша была расчленена, а лапы хищника выбросили в полутора километрах от места убийства.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. В настоящее время в России насчитывается около 750 особей этого вида.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube