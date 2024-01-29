В Приморье браконьеры убили амурского тигра

В Приморье нашли тушу амурского тигра. Животное застрелили и расчленили.
Как сообщает центр «Амурский тигр», тушу амурского тигра со следами насильственной смерти обнаружили в окрестностях села Ясеневое Пожарского района Приморского края.
«Ведется доследственная проверка, в рамках которой будет назначена экспертиза и возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.
Телеграм-канал «Shot» уточняет, что тигра застрелили, туша была расчленена, а лапы хищника выбросили в полутора километрах от места убийства.
Амурский тигр занесен в Красную книгу. В настоящее время в России насчитывается около 750 особей этого вида.
Владивосток, Зоя Осколкова
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