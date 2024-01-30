Российский танкер застрял во льдах в Охотском море

В Охотском море заблокирован во льдах танкер «Остров Сахалин» под флагом России. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Экипаж танкера, следующего с Камчатки в Находку, сообщил, что судно заблокировано в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К танкеру направили ледокол «Тэсио», однако спасательную операцию приостановили с заходом солнца.

Сегодня спасательное судно «Берингов пролив» выдвинулось из порта Корсаков к застрявшему танкеру, но пока не может подойти вплотную для осуществления ледовой проводки из-за скопления ледяных полей, передает РИА «Новости».

По данным судовладельца, на борту находятся 19 человек, угрозы жизни экипажа нет, запасов провизии и топлива на судне хватает.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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