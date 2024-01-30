В Благовещенске опасная езда пьяного водителя обернулась погоней со стрельбой

В Амурской области сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«На улицах Благовещенска полицейские попытались остановить автомобиль Honda. На их неоднократные требования находившийся за рулем мужчина не реагировал и попытался скрыться. При этом он выезжал на встречную полосу и двигался на запрещающий сигнал светофора, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения», – говорится в сообщении.

Один из инспекторов применил оружие, после предупредительного выстрела вверх он открыл огонь по колесам автомобиля. Машина остановилась, водителя задержали. «Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», – добавила Волк.

В отношении нарушителя составили шесть протоколов об административных правонарушениях. Его автомобиль отправлен на спецстоянку.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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