При пожаре в ЕАО погибли три женщины и ребенок

Жертвами пожара в Еврейской автономной области стали три женщины и четырехлетний ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Пожар произошел в частном доме в Биробиджане. В сгоревшей хозяйственной постройке с печным отоплением временно проживали женщина и ее супруг. В гости к семье приехала дочь с маленьким сыном и тетя.

В момент возгорания мужчина находился на работе. Три женщины и малыш погибли.

Причины пожара устанавливаются. Предположительно, жильцы нарушили правила требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Прокуратура проводит проверку.

Биробиджан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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