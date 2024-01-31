При пожаре в ЕАО погибли три женщины и ребенок

Жертвами пожара в Еврейской автономной области стали три женщины и четырехлетний ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Пожар произошел в частном доме в Биробиджане. В сгоревшей хозяйственной постройке с печным отоплением временно проживали женщина и ее супруг. В гости к семье приехала дочь с маленьким сыном и тетя.
В момент возгорания мужчина находился на работе. Три женщины и малыш погибли.
Причины пожара устанавливаются. Предположительно, жильцы нарушили правила требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Прокуратура проводит проверку.
Биробиджан, Зоя Осколкова
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