Трое мужчин пытались выкрасть оборудование для добычи золота в Магаданской области

В Магаданской области задержали троих преступников, которые пытались обворовать золотодобывающее предприятие. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратился охранник компании, специализирующейся на добыче драгоценных металлов. Он рассказал, что трое мужчин сорвали входной замок, проникли в здание, сложили в мешки приспособления для производства золота и попытались скрыться.

Когда злоумышленников заметил сторож, они бросили награбленное и убежали. Однако правоохранители быстро вычислили личности подозреваемых и задержали их.

«Как выяснилось, мужчины были знакомы с технологическими процессами производства золота и планировали использовать похищенное имущество в собственных целях. Они также хотели вынести из помещения предприятия уже переработанный грунт, чтобы попытаться добыть из него частицы драгоценного металла», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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